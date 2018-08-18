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18 Ağustos 2018 16:08

Bileyiciler kurban mesaisinde

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde her Kurban Bayramı öncesinde görmeye alıştığımız bıçak bileyicileri bu bayram öncesinde de sokaklarındaki yerlerini aldılar.

Bileyiciler kurban mesaisinde

18 Ağustos 2018 16:08


Bu mesleğin babadan oğula geçtiğini belirten 30 yıllık bileyici ustası Naci Kalaycı “Babadan öğrendiğimiz bu meslek artık tarihe karışmak üzere. İnsanlar ne yazık ki körelen bıçaklarını yenileme yoluna gidiyorlar. Ben babamdan öğrendiğim bu mesleği oğlum Hasan Kalaycı’ya öğrettim. Şimdi beraber çalışıyoruz. Umarım benden sonra da oğlum bu mesleği devam eder” dedi.


Yılın sadece 3 gününde mesleklerini icra ettiklerini söyleyen Kudret Demirezen “ Bu meslek bize babadan miras kaldı. Günümüzde yok olma aşamasına geldi. Yaptığım iş sevilerek yapılacak bir iş. Bizim için alışkanlık oldu diyebiliriz. Yılda sadece 3 gün bu işi yapıyoruz. Ancak 3 günde olsa bu işi yapmazsam hasta olurum" şeklinde konuştu.




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