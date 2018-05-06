Bilim fuarı açıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu sene 15 okulda gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın ikincisi Hamiyyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehim Altun, Hayırsever Fernur Sözen,okul müdürleri, veliler ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşen tören ile açıldı.

24 öğrenci ve 17 öğretmenin danışmanlığında hazırlanan 10 araştırma ve 13 tasarım projesinin yer aldığı Bilim Fuarında birbirinden farklı ve özgün projeler hazırlayan öğrenciler çalışmalarını misafirlere tanıttılar.

Sergilenen çalışmaları ilgiyle inceleyen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehim Altun, “Başarılı okullarımızı ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, İlçemizde 4 yıldır adeta gelenekselleşen bilim sanat ve eğlence dolu fuarlarımıza tüm halkımızı bekliyoruz.’’ dedi.