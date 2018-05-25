Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 14:44

Bilim fuarında ilginç buluşlar sergileniyor

Manyas’ın kırsal Salur Mahallesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilginç buluşlarıyla bilim fuarında büyük ilgi gördüler.

Bilim fuarında ilginç buluşlar sergileniyor

25 Mayıs 2018 14:44


TUBİTAK’ın desteğiyle okulun bahçesinde bu yıl 4. düzenlenen 4006 TUBİTAK bilim fuarında öğrencilerin hazırladıkları 20 proje konuklara sunuldu. Bilim fuarında bilişim teknolojileri, biyoloji, kimya, hayvan sağlığı, çocuk gelişimi, gıda teknolojileri, fizik ve elektrik, elektronik alanların da toplam 20 projenin yer aldığı 68 öğrenci ve on danışman öğretmen nezaretinde yapıldığını açıklayan Salur MTAL Müdürü Kadri Kılıç, "Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmesini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücüyle yaratıcılığın bileşimidir. ”Fuar da doğalgaz kaçaklarında ev camlarının otomatik açılması, engelleri gördüğünde yön değiştiren araç, ucuz maliyetle evde ki elektriği üreten rüzgar gülü projeleri büyük ilgi gördü.


Bilim fuarının açılışını Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Semih Keleş ile birlikte yaptılar




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç