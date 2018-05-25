Bilim fuarında ilginç buluşlar sergileniyor

TUBİTAK’ın desteğiyle okulun bahçesinde bu yıl 4. düzenlenen 4006 TUBİTAK bilim fuarında öğrencilerin hazırladıkları 20 proje konuklara sunuldu. Bilim fuarında bilişim teknolojileri, biyoloji, kimya, hayvan sağlığı, çocuk gelişimi, gıda teknolojileri, fizik ve elektrik, elektronik alanların da toplam 20 projenin yer aldığı 68 öğrenci ve on danışman öğretmen nezaretinde yapıldığını açıklayan Salur MTAL Müdürü Kadri Kılıç, "Bilim fuarları genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmesini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücüyle yaratıcılığın bileşimidir. ”Fuar da doğalgaz kaçaklarında ev camlarının otomatik açılması, engelleri gördüğünde yön değiştiren araç, ucuz maliyetle evde ki elektriği üreten rüzgar gülü projeleri büyük ilgi gördü.

Bilim fuarının açılışını Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Semih Keleş ile birlikte yaptılar