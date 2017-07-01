TÜBİTAK ve Büyükşehir işbirliği ile yapılacak olan merkez için 40 milyon liralık bütçe ayrıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un vizyon projeleri arasında yeralan ve inşa çalışmaları başlayan Çamlık Rekreasyon Alanı’na kurulacak olan Bilim Merkezi için Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile ön protokol imzalandı. TÜBİTAK ve Büyükşehir işbirliği ile yapılacak olan merkez için TÜBİTAK 20, Büyükşehir Belediyesi de 20 olmak üzere toplam 40 milyon liralık bütçe ayrıldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir’de Türkiye’nin 6’ncı Bilim Merkezi inşa edilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin tarafından imzalanan protokol ile Bilim Merkezi’nin Çamlık Rekreasyon Alanı ile birlikte faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Balıkesirliler bilim ile buluşacak

İnşası devam eden Çamlık Rekreasyon Alanı’nda faaliyete geçecek olan Bilim Merkezi ile farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyler bilimle buluşacak. Bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi ve bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden Bilim Merkezi Balıkesirlilerin yeni cazibe alanı olacak. Bilim merkezinde ayrıca öğrencilerde enteraktif eğitimler alacak.