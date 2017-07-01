Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 09:23

Bilim Merkezi için TÜBİTAK ve Büyükşehir ön protokol imzaladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un vizyon projeleri arasında yeralan ve inşa çalışmaları başlayan Çamlık Rekreasyon Alanı’na kurulacak olan Bilim Merkezi için TÜBİTAK ile ön protokol imzalandı.

Bilim Merkezi için TÜBİTAK ve Büyükşehir ön protokol imzaladı

01 Temmuz 2017 09:23

TÜBİTAK ve Büyükşehir işbirliği ile yapılacak olan merkez için 40 milyon liralık bütçe ayrıldı.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un vizyon projeleri arasında yeralan ve inşa çalışmaları başlayan Çamlık Rekreasyon Alanı’na kurulacak olan Bilim Merkezi için Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile ön protokol imzalandı. TÜBİTAK ve Büyükşehir işbirliği ile yapılacak olan merkez için TÜBİTAK 20, Büyükşehir Belediyesi de 20 olmak üzere toplam 40 milyon liralık bütçe ayrıldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir’de Türkiye’nin 6’ncı Bilim Merkezi inşa edilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin tarafından imzalanan protokol ile Bilim Merkezi’nin Çamlık Rekreasyon Alanı ile birlikte faaliyete geçirilmesi planlanıyor.



Balıkesirliler bilim ile buluşacak


İnşası devam eden Çamlık Rekreasyon Alanı’nda faaliyete geçecek olan Bilim Merkezi ile farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyler bilimle buluşacak. Bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi ve bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden Bilim Merkezi Balıkesirlilerin yeni cazibe alanı olacak. Bilim merkezinde ayrıca öğrencilerde enteraktif eğitimler alacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:24
  • Güneş :05:37
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!