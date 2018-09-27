Bilim şenliği 5 bin kişiyi buluşturacak

Burhaniye, 'TÜBİTAK 4007 Kazdağlarından Körfeze Esen Bilim Rüzgarları' projesi kapsamındaki şenliğe ev sahipliği yapıyor. Burhaniye Bilim Sanat Merkezi'nin öncülüğünde 29-30 Eylül tarihlerinde Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde yapılacak şenliğe 5 bin kişinin katılması bekleniyor.

Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık'ın proje yürütücülüğünü yaptığı şenliğe, Burhaniye'nin dışında diğer körfez ilçelerinden Edremit. Havran, Gömeç ve Ayvalık'tan 7'den 70'e vatandaşlarda katılacak.

Akademisyenler ve dalında uzman öğretmenler tarafından atölye çalışmaları yapılacak. Şenlikte herkesi ilgilendirecek atölyeler bulunacağını anlatan Murat Kırbıyık, “Bu projenin amacı, yaklaşık 500 bin nüfusa sahip bu bölgede ilk defa bilim kültürünü yaymak, bilime olan ilgiyi arttırmak, özellikle okulları tüm bilim alanlarında çalışma yapmaya özendirmek, bilimsel faaliyetlerin yaygınlaştırılması için toplumun tüm kesimlerine ulaştırmaktır. Özel ve kamuya ait okullardaki öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının, bölgedeki üniversitelerin akademisyenlerinin eğitim-öğretim-bilim-kültür ve projeler konusunda yaptıkları çalışma/etkinlik ve atölyelerinin tanıtımını ve paylaşımını sağlamaktır. Katılımcıların, bilimi sevme ve merak etmelerini sağlamak istiyoruz. Bunun için, gerek başta Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi ve bölgedeki 5 ilçeden, ilçelerin öğretmenleri ve bölgede bulunan üniversitelerdeki akademisyenleri buluşturacağız. Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak etkinlikler, paylaşımlar, geniş katılımlı yapılacak. Bilimsel temalı görsel ve eğlenceli atölye çalışmaları, gösteriler, yarışmalar ile toplumun bakış açısının bilimsel yönde olması için yoğun bir program uygulanacaktır. Şenliğimize herkesi bekliyoruz” dedi.