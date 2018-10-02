Bilsem öğrencileri Müdür Yıldız ile röportaj yaptı

Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ı makamında ziyaret ederek röportaj yaptılar.

Okul Müdürü Muzaffer Çakır ve Türkçe Öğretmeni Handan Burak Aksoy nezaretinde Müdür Yıldız'ı ziyaret eden okul öğrencileri, Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi olarak her yıl çıkartmış oldukları “Dahice” adlı okul dergisinde yayımlanmak üzere gerçekleştirdikleri röportajda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'a günlük hayatından meslek hayatındaki başarılarına, hedeflerine ve ilimizin eğitim düzeyi hakkındaki düşüncelerine kadar sorular yönelttiler.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Yakup YILDIZ: “ Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezimizin siz değerli öğrencileriyle bugün röportaj vesilesi ile bir araya gelmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi, bizim yüz akı kurumlarımızdan biri. Geçen yıl TÜBİTAK Projelerinde ve diğer birçok yarışmada çok önemli başarılar elde ederek bizleri gururlandıran bir kurumumuz. Hepsi birbirinden değerli güzide öğretmenleriniz var. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve her şeyden önemlisi bu cennet vatanı çok sevmenizi istiyorum. Akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de en önde olmanız en büyük arzum. Bu güzel söyleşi için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluktu” şeklinde konuştu

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