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07 Ağustos 2018 10:12

Binlerce Dursunbeyli Bu Festival’de Buluşacak

Dursunbey Belediyesi, 24 Ağustos’ta Dursunbey dışında yaşayan binlerce Dursunbeyliyi ikinci kez saz mesire alanında yapılacak olan dev organizasyonunda bir araya getirecek.

Binlerce Dursunbeyli Bu Festival’de Buluşacak

07 Ağustos 2018 10:12

Ünlü isimlerin de renk katacağı festivale binlerce Dursunbeylinin katılması bekleniyor.


Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın seçim beyannamesinde yer alan ve her platformda Dursunbey dışında yaşayan Dursunbeylileri bir piknikte bir araya getireceğini ifade eden Başkan Bahçavan, bu projesinin ikincisini 24 Ağustos’ta gerçekleştirecek. Kurban Bayramının 4. Günü gerçekleşecek olan festival kapsamında birçok sürpriz etkinlik Dursunbeyliler ile buluşacak.


Bu dev organizasyon için çalışmalara aylar öncesinden başlayan Dursunbey Belediyesi, 24 Ağustos saat 14.00 ile akşam 20.00 arasında piknik ve festival organizasyonunu gerçekleştirecek. Piknikte Saz’a kurulacak olan dev sahnede birçok etkinlik gerçekleşecek. Ünlü sunucu Demet Erdem’in sunacağı etkinlikte, yarışmalar, oyun alanları, Şişme oyun alanları hizmet verecek. Etkinlikte ayrıca dans grupları, Kılıç Kalkan ekibi, Barana ekibi gibi birçok grup gösterilerini gerçekleştirecek.


Öte yandan Saz mesire alanına kurulacak olan çadırlar da vatandaşların hizmetine sunulacak. Binlerce hasırın dağıtılacağı etkinlikte 20 metrelik mangal kurulacak. Vatandaşlara ekmek arası köfte ikramı yapılacak olan etkinlikte gün boyu da çeşitli ikramlar olacak. Müzik ve eğlencenin tavan yapacağı güne Dursunbey dışında kurulan dernekler geçen yıl olduğu gibi bu yılda destek verecek.


Çeşitli reklam platformları ile duyurulacak olan bu dev etkinlik için Dursunbeylilerin yoğun yaşadığı yerlerde geçtiğimiz yıl olduğu gibi billboard, afiş çalışması gerçekleşecek. Etkinlik akşamı son yıllarda hit parçaları ile listelerde ilk sıralarda yer alan Derya Uluğ ve Bahadır Tatlıöz sahne alacak. Dursunbey’den ve Dursunbey dışında yaşayan binlerce Dursunbeylinin katılması beklenen etkinlik için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.




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