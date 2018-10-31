Binlerce meşe palamudu toprakla buluştu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çevre gönüllüleri ve öğrenciler binlerce meşe palamudunu toprakla buluşturdu.

Çevre gönüllüsü Bülent Kilercioğlu'nun öncülüğünde bir vakıf üniversitesinin de iştirakiyle binlerce meşe palamudu toprakla buluşturuldu. Manyaslı çevre gönüllüsü Kilercioğlu'nun sosyal paylaşım sitelerinden yaptığı çağrı üzerine İstanbul'de bulunan özel bir üniversitenin üyeleri meşe palamudu ekmek için Manyas'a geldi. Öğrenciler ile birlikte çevre ilçelerden gelen çevre gönüllüleri Manyas Orman İşletme Şefi Eren Cesur nezaretinde Bülent Kilercioğlu'nun temin ettiği 2 bin 300 meşe palamudunu toprakla buluşturdu. Kırsal Salur ile Çavuş mahalleleri arasındaki 300 dekarlık bir alana öğrenciler ve çevre gönüllüleri tarafından daha önceden açılan çukurlara 5'er adet meşe palamudu bırakılarak üzeri kapatıldı.

Manyas Orman İşletme Şefi Eren Cesur, dünyanın küresel ısınma, iklim değişikliği ve buna benzer felaketler ile çalkalandığını söyledi.

Doç. Dr. Nilüfer Çelikkol ise, "Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ihtiyaçlarından biri yeşil oksijen. Bugün bu etkinlikte öğrencilerimizle birlikte olmaktan mutluyuz" dedi.

Öğrenci Kulübü Başkanı Mücahit Aydoslu, "Kulübümüzün sosyal sorumluluk projeleri için Bülent beyle birlikte çalışmak istedik. Doğaya sağladığımız katkıyla beraber, gelecek yıllarda daha büyük projeler yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.