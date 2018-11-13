“Bir Deniz İki Yaka Kol Kola” etkinliğinde geri sayım başladı

Ayvalık Belediyesi'nin destek ve katkıları ile 2016 ve 2017 yıllarında ilk ikisi yapılan “Bir Deniz İki Yaka Kol Kola-Aynı Denizlerin Dansları ve Şarkıları” buluşması 17-18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sanatçı Can Çinte, iki yakanın buluşmasında dansla beraber gerçekleşecek panellerle de iki yaka kültürünün ortak yönleri olan dans ve müziklerin tartışılacağını belirtti. Profesör, sosyolog, araştırmacı ve eğitmenin, bu kültüre gönül veren herkesi bilgilendirmek üzere etkinlikte yer alacaklarını kaydeden Çinte, “İki yakanın birbirine çok benzeyen enerjisiyle söylediği şarkılar ve danslar, tüm müzik tutkunlarının kalbini fethetmek üzere 17-18 Kasım tarihlerinde Ayvalık'ta olacak. Bu kültürü merak eden ve keşfetmek isteyen herkes bu anlamlı etkinliğimize davetlidir” dedi.

Bir Deniz İki Yaka Kol Kola etkinliğinin programı ise şöyle: 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 13.00 -14.30'da Cumhuriyet Meydanında toplulukların dans gösterileri ile başlayacak etkinlik; saat 14.30 ile 16.30 arasında sokak etkinlikleri ve Ayvalık gezisi, At Arabacılar Meydanı'nda sokak gösterileri, Şeytanın Kahvesi sokak gösterileri ile Ayazma Kilisesi ziyareti ile devam edecek. Saat 16.30 ile 17.00 arasında; kısa adı HAKSAM olan Halk Kültürleri Stratejik Araştırma Merkezi değerlendirme toplantısı Bacacan Otel Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Aynı yerde saat 17.00 ile 18.00 arasında ise İki Yaka Danslarının ve Müziklerinin Kültürel Etkileşimi Paneli yapılacak.

Halk kültürü araştırmacısı, yazar, şair, fotoğraf sanatçısı - Bir Deniz İki Yaka Kolkola Etkinlik Türkiye Proje Danışmanı Ahmet Şenol'ın yöneteceği panelde; Ege Üniversitesi DTMK Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öcal Özbilgin, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik ABD Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Gülşen Göksel Erdal, Sosyalog-Halk Kültürü Araştırmacısı Ali Aktaş, Halk Kültürü Araştırmacısı-THM Koro şefi ve Aynı denizlerin şarkıları Türkiye Koordinatörü Erdinç Tüzün, Çafad Başkanı - Halk oyunları uzmanı - Aynı denizlerin dansları Türkiye Koordinatörü Selim Yazan, Aynı Denizlerin Şarkıları ve Dansları Türkiye Koordinatörü Can Çinte konuşmacı olarak katılacak.

Panelin ardından gala yemeğinin verileceği etkinliğin ilk günü Ayvalık Rebetleri dinletisi ve toplulukların ödül töreni ile sona erecek.

Etkinliğin 2. gününde Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Cunda Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda Can Çinte, Selim Yazar, Burak Güner öncülüğünde atölyeler, saat 14.00-16.00 arasında Cunda Sahil ve Pazar Meydanı'nda sokak etkinlikleri, saat 16.00 ile 18.00 arasında Ayvalık Belediyesi'ne ait Cunda Kültür Merkezi'nde Anadolu Kostüm Halk Kültürü Araştırmacısı Adnan Selçuk'a ait Mübadil Sohbetleri ve Adavatan'dan Anavatan'a fotoğraf sergisi ile devam edecek olan “Bir Deniz İki Yaka Kol Kola- Aynı Denizlerin Dansları ve Şarkıları” etkinliği saat 19.00'dan itibaren toplulukların vedalaşması ile sona erecek.