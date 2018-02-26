Bir günlük harçlıklarını, Afrin’deki Mehmetçiklere gönderdiler

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytindalı Harekâtı, başarıyla sürerken, harekâtın başladığı ilk günden bu güne gelen süreçte; tüm Türkiye, Mehmetçik için tek yürek oldu.

Ayvalık’ta da; yürütmüş olduğu sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Mehmetçiklere destek vermek amacıyla bir bağış kampanyası başlattı. Okulun öğrencileri, öğretmenlerinin de destekleriyle bir günlük harçlıklarını Mehmetçiğe destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Okulun bu ayın değeri olarak belirlemiş olduğu vatan sevgisi temasını işleyerek 1 gün süren örnek kampanyada bağış kutusunda 2 bin 115 lira birikti.

Öğrenciler, minik bedenlerindeki kocaman yürekleri ile Mehmetçiğe yardım için adeta birbirleriyle yarıştı. Kalplerinin, vatan ve bayrak sevgisi ile çarptığını bir kez daha ispatlayan öğrencilerin harçlıklarından oluşan 2 bin 115 lira, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının banka hesabına yatırıldı.

Düzenledikleri anlamlı etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş, “Okulumuzun adını taşıdığı Milli Şairimiz Mehmet Akif, bir şirinde ‘Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.’ İfadelerini kullanmıştır. Ülkemizin bekası için, istiklal ve istikbali için canlarını hiçe sayarak şehit ve gazi olan Mehmetçiklerimiz gibi arkadan vatanına bayrağına sahip çıkan sağlam bir nesil geliyor. Dün olduğu gibi bu günde, yarında bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek ve vatan asla bölünmeyecektir. Bu kampanyayla öğrencilerimiz, alkışlanacak bir davranış sergiledi. Vatan ve bayrak için şehit düşen, bu uğurda gazi olan Mehmetçiklerimizin gösterdiği fedakârlığı yüreklerinde hissederek, adeta bir yarış içerisine girdiler. Hepsi ile ne kadar gurur duysak azdır” diye konuştu.