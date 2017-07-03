Bir kap su yaşamdır

Duyarlı vatandaşların da su kabı ve mama taleplerini geri çevirmeyen Belediye, vatandaşlara evlerinin ve iş yerlerinin önüne su kabı bırakmaları çağrısında bulundu. Belediye yetkilileri, havaların aşırı ısınması nedeniyle sokak hayvanlarının su ihtiyacının arttığını, sıcaklık yüzünden hayvanların su bulma imkanlarının azaldığını hatta bazı yerlerde imkansızlaştığını ve bu yüzden yaşamlarının tehlikeye girdiğini ifade ederek, "Kapınızın önüne koyacağınız 1 kap su ile sokak hayvanları ve kuşların hayatını kurtarabilirsiniz" dedi. Vatandaşlar bu konuda gerekli gördükleri hallerde 444 99 10 numaralı telefondan belediyeye ulaşarak yardım isteyebilirler.