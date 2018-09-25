Bir zamanlar portakal satıyordu, şimdi büyükşehir başkanlığına adı geçiyor

Balıkesir'in tek MHP'li belediye başkanı Osman Kılıç, 24 yıl önce seyyar tezgahta portakal satarken çekilmiş fotoğrafını sosyal medya üzerinden yayınladı. Mart ayında yapılması planlanan mahallîseçimlerde büyükşehir adayı olarak adı geçen Kılıç'ı sevenler, fotoğrafın altına çok sayıda yorumda bulunarak, destek mesajları bıraktı.

Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, sosyal medya üzerinden yayınladığı eski fotoğrafı ile gündem oldu. 24 yıl evvel portakal ve elma satan Kılıç, "Yıl 1994. Cumhuriyet meydanında Balya Belediyesi önünde kurmuş olduğumuz ekmek teknemizin başındayız. Bizlere bu günleri gösteren Cenab-ı Allah'ıma şükürler olsun. Geldiğimiz yeri unutursak gök girsin kızıl çıksın" açıklamasında bulundu. Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde MHP'nin büyükşehir adayı olarak adı geçen Kılıç'a ise destek mesajları yağdı.