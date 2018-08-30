Bisiklet sevdalıları okul boyadı

Balıkesir Bisiklet Derneği PedalON üyeleri 30 Ağustos Zafer Bayramında farklı bir etkinliğe imza attılar. Altıeylül İlçesi Kabaklı Mahallesine bisikletleriyle pedal basarak giden grup üyeleri yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanan ilkokulda çalışmalar yaptı. Okulun bahçe temizliğini, boya ve badana işlerini yaparak minik kalplerin daha temiz bir ortamda eğitim görmelerine katkı sağladılar. PedalON Dernek Başkanı Ahmet Osman Demiryılmaz herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladığını ifade ederek “Başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte buraya gelerek zafer bayramında bir farkındalık oluşturmak istedik. Okuldaki tadilat ve bakım işlerine bizzat buraya gelerek yardımcı olduk ve destek verdik. Okulda görevli Burcu Kılıç öğretmenimize ve tüm Kabaklı Mahallesi halkına, minik kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılında da kendilerine başarılar diliyoruz”dedi.