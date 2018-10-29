Bisikletli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Yılında Dursunbey'de Bisiklet turu' etkinliğine 7'den 70'e yüzlerce vatandaş katıldı.

Dursunbey'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl farklı etkinlikle kutlandı. Dursunbey Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet turuna yüzlerce vatandaş katıldı. Bisikletleri ile kent meydanına akın eden vatandaşların yanı sıra bisikleti olmayan vatandaşlara da belediye tarafından bisiklet tahsis edildi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe Gençli ve Spor Müdürü Bayram Yıldırım, İlçe Sağlık Müdürü Murat Başçı çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Kent meydanından toplu olarak start alan bisikletçiler, Dursunbey Belediyesi tarafından 2015 yılında ilçeye yapılan Bisiklet yolunu kullanarak Pembe köşk mesire alanına hareket ettiler. Yaklaşık 20 dakika süren ilk etabın ardından Pembeköşk'te toplanan bisikletçiler burada mola verdi. Halk oyunu gösterileri ve çeşitli ikramların yapıldığı alanda yaklaşık bir saat kalan bisikletçiler daha sonra zorlu bir etap olan dönüş yoluna doğru hareket ettiler.

Etkinlik hakkında konuşan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Cumhuriyetin ilan edilişinin 95. Yılı sebebi ile bir bisiklet turu düzenlediklerini söyledi. Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Başkan Bahçavan, Balıkesir bölgesinde ilk bisiklet yolunu yapan Belediyenin Dursunbey olduğunu hatırlattı. Bu yol vesilesi ile İlçeye 400 bisikletin geldiğini söyleyen Başkan Bahçavan bu bisikletlerinde etkinliğe katkı sağladığını belirtti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bayram Yıldırım'da düzenledikleri bu etkinliğe büyük destek veren Dursunbey Belediyesine ve Dursunbey Kaymakamlığına teşekkür etti. Bisiklet turu hakkında bilgi veren Yıldırım, bunun Dursunbey'de bir ilk olduğunu da hatırlattı.