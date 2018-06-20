Bölgenin rüyası Reşitköy Barajı hızla ilerliyor

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner Reşitköy Barajı ve Sulama Projesi inşaatını ziyaret edip yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İhalesi 2017 yılında yapılan ve yine 2017 yılında temeli atılan baraj 45 metre yüksekliğinde olacak ve 93.2 milyon metreküp su hacmine sahip olacak. Gövde inşaatı tamamlanma oranı yüzde 90, dolusavak kazısı tamamlanma oranı ise yüzde 60 olan baraj inşaatı çalışmalarının yanı sıra Tahtacı Köyü rölekasyon yolu tamamlandı ve Sübeylidere rölekasyon yolunun çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca tünel çalışmalarında da sona gelindi ve Kurban Bayramı’nda tünelde ışığın görülmesi bekleniyor.

Ziyarette çalışmaların hızla yürütülmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Kaymakam Öner, “Bölgemizin tarım ekonomisi başta olmak üzere bölgemizin kaderini derinden etkileyecek, sosyal ve ekonomik olarak büyük önem arz eden Reşitköy Barajı ve Sulama Projesi faaliyete girdiğinde yaklaşık 5 bin hektar zirai alan sulu tarıma açılacak. Böylelikle geçimini başta zeytin olmak üzere tarımla sağlayan bölge halkının tarımda verimliliğinin artmasıyla ekonomisi güçlenmiş olacak. Ayrıca bu baraj projesi sayesinde bölgede yaşanması muhtemel sellerin de önüne geçilmiş olacak. Yıllardır beklenen bu projenin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum. Bizler de projenin safahatını takip edeceğiz, Kaymakamlık olarak gerekli koordinasyonun sağlanması anlamında elimizden gelen desteği vereceğiz.”dedi.