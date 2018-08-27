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27 Ağustos 2018 17:10

Boşandığı eşini bıçakla yaralayıp, arkadaşını öldüren zanlı yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2 ay önce boşandığı eşini yaralayan ve o sırada evde bulunan arkadaşını öldüren zanlı yakalandı.

Boşandığı eşini bıçakla yaralayıp, arkadaşını öldüren zanlı yakalandı

27 Ağustos 2018 17:10

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 16 Temmuz akşamında, Ayvalık’ta bir otoparkta çalışan 50 yaşındaki Murat M., 2 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı 37 yaşındaki eski eşi Sevgi U.’nun Aliçetinkaya Mahallesi’ndeki evine gitti. Evde hararetli bir tartışmanın yaşanmasının ardından belindeki bıçağı çıkaran Murat M. 13 yaşındaki kızının annesi Sevgi U. ile o sırada evde bulunan aile dostu Ekrem K.’yi (39) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ekrem K. kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği özel bir hastanede hayatını kaybetti.


Yaralanan eski eş Sevgi U. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi’nin ardından sevk edildiği Edremit Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavi sonrası sağlığına kavuştu.


Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.




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