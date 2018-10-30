Bosnalı Gençler Balıkesir'de

Gençlik değişim programı kapsamında Bosnalı gençler Balıkesir'e geldi.

Gençlik Değişim Programı kapsamında Bosnalı gençler Balıkesir'i ziyaret ediyor. Bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanlığının, 'Gençlik Değişim Programı' kapsamında Balıkesir'den Bosna'ya ziyaret eden Balıkesirli gençlerin Bosna'dan misafirleri Balıkesir'e ziyarete geldi. Balıkesir'e gelen genç Bosnalılar Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nu makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Müdür Arıcıoğlu, “Bosnalı gençler de bizim geleceğimiz” diyerek iki ülke arasındaki kuvvetli bağlara dikkat çekti. Arıcıoğlu, “Ortak kültürümüz ortak mirasımız olan dostlarımızla bir araya gelmekten ortak birlikte faaliyetlerde bulunmaktan son derece mutluyuz. Projede yer alan gençler kültürel-sosyal benzerlik ve farklılıkları yerinde gözlemleme fırsatı yakalıyor. Karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile ortak tarihimiz daha yakından tanıtılıyor. Bununla birlikte milli ve manevi değerlerimizin bilincine varıyorlar. Ayrıca Osmanlıyı ve ideallerini eğitimler ve kültürel gezilerle yerinde gözlemliyorlar” şeklinde konuştu. Gençlik Spor Bakanlığının Gençlik Değişim Programı'na ciddi destek verdiğini belirten İl Müdürü Arıcıoğlu, "Bu proje kapsamında geçtiğimiz aylarda Balıkesir'den Bosna'ya gençlerimizi gönderdik. Bosnalı gençlerimizi de Balıkesir'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu proje Gençlik Spor Bakanlığı ve il müdürlükleri düzeyinde yapılan bir projedir. Bu proje sayesinde gençlerimiz geçmişini unutmayacak geçmişi bilerek yaşayacak ve geleceğine sahip çıkacak" dedi.