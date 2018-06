Teşkilat olarak Bandırma’daki çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyleyen Bostancı “ Şimdi sıra Bandırma’yı Ak Belediyecilik anlayışı ile tanıştırmaya geldi “ dedi.

Türkiye 24 Haziran seçimleri ile başkanlık sistemine geçti diyen Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı “ Recep Tayyip Erdoğan bu seçim sonuçlarıyla % 52,5 oyla ülkenin 5 yıl süreyle başkanı oldu. Bu sonuçlar ülkemizde, islam aleminde, yüreği bizimle atan Türk’ün olduğu her yerde ve her ülkede her bir bireyi sevince boğmuştur. Aynı zamanda Bandırma’daki seçim sonuçlarının Ak Parti iktidarının şehrimizde de yenilikler oluşturmaya başladığını ve gelecek yerel seçimlerde zafere ulaşacağımızın da sinyallerini vermiştir. Teşkilatımızın tek yumruk halinde çalışmasının neticesini aldığımızı ve yıllar sonra gücümüze güç kattığımızı gördük. Bandırma’da oylarımızı arttırarak CHP ile olan oy farkının kapandığına şahit olduk. Bu sonuçlar bizim yerel seçimlerde daha özverili çalışmamıza neden olacak. Birilerinin topluma empoze etmeye çalıştığı gibi Bandırma’da Ak Parti’nin belediye’yi almasının Kaf Dağı’nın arkasında olmadığını sonuçlar bize gösterdi. Ak Parti olarak hedefimiz Bandırma’yı Ak Belediyecilik ile tanıştırmaktır. Buna inanıyoruz ve mutlaka başaracağız.Bu vesile ile seçim sürecinde bizimle beraber gece gündüz demeden çalışan gençlik ve kadın kollarımıza, tüm üyelerimize teşekkür ediyorum“ dedi.