Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 13:45

Bostancı: "Sıra Bandırma’yı Ak Belediyecilikle tanıştırmaya geldi"

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Bostancı:

26 Haziran 2018 13:45

Teşkilat olarak Bandırma’daki çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyleyen Bostancı “ Şimdi sıra Bandırma’yı Ak Belediyecilik anlayışı ile tanıştırmaya geldi “ dedi.


Türkiye 24 Haziran seçimleri ile başkanlık sistemine geçti diyen Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı “ Recep Tayyip Erdoğan bu seçim sonuçlarıyla % 52,5 oyla ülkenin 5 yıl süreyle başkanı oldu. Bu sonuçlar ülkemizde, islam aleminde, yüreği bizimle atan Türk’ün olduğu her yerde ve her ülkede her bir bireyi sevince boğmuştur. Aynı zamanda Bandırma’daki seçim sonuçlarının Ak Parti iktidarının şehrimizde de yenilikler oluşturmaya başladığını ve gelecek yerel seçimlerde zafere ulaşacağımızın da sinyallerini vermiştir. Teşkilatımızın tek yumruk halinde çalışmasının neticesini aldığımızı ve yıllar sonra gücümüze güç kattığımızı gördük. Bandırma’da oylarımızı arttırarak CHP ile olan oy farkının kapandığına şahit olduk. Bu sonuçlar bizim yerel seçimlerde daha özverili çalışmamıza neden olacak. Birilerinin topluma empoze etmeye çalıştığı gibi Bandırma’da Ak Parti’nin belediye’yi almasının Kaf Dağı’nın arkasında olmadığını sonuçlar bize gösterdi. Ak Parti olarak hedefimiz Bandırma’yı Ak Belediyecilik ile tanıştırmaktır. Buna inanıyoruz ve mutlaka başaracağız.Bu vesile ile seçim sürecinde bizimle beraber gece gündüz demeden çalışan gençlik ve kadın kollarımıza, tüm üyelerimize teşekkür ediyorum“ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
30
°
C
  • Çarşamba
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç