Boyacının imdadına muhtar ve mahalleli yetişti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ayakkabıcı boyacısının imdadına, muhtar ve mahalle sakinleri koşarak insanlık dersi verdi.

69 yaşındaki ayakkabı boyacılığı yapan, 3 ay önce düşme sonucu kalçası kırılan ve komşularının yattığı yerden bakımı yapmaya çalıştığı 69 yaşındaki Necati Demirci'nin imdadına Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ yetişti.

Gazicelal Mahallesi muhtarı Nizamettin Dağ, “Mahallemizde tek başına camları kırık bir gece kondu da yaşayan yaşlı ve hasta amcamız belini kırdıktan sonra çok zor durumda yaşam mücadelesi veriyordu. Belinden dolayı tedavisi yapılamamıştı. Havaların soğuması nedeniyle durumunun daha da kötüleşeceğini düşündük. Mahalle sakinlerimiz yattığı yerden yemek yedirip sahip çıksa da tedavisinin yapılamaması ve kimsesinin olmaması nedeniyle çok zor durumdaydı. Devletin bütün kurum ve kuruluşlarını harekete geçirdik. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordine ederek amcamızı hastaneye kaldırdık. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzle temasa geçerek kendisini Balıkesir'de bulunan yaşlı bakımevine götürülmesi kararı alındı. Amcamız hastanede sağlığına kavuştuktan ardından sıcak bir yuvaya kavuşmuş olacak. Destek veren tüm kurum amirlerimize, görevlilerimize ve yaklaşık 3 aydır bakımı zar zor kısıtlı imkanlarla yapan mahalle sakinlerimize minnettarım” dedi.

Yaşlılar, dünle bugün arasındaki köprü olduğunu ve kültür yaşamımızı yarınlara taşımayı sağlayan en önemli varlıklarımız olduğunun bilincinde olmamız gerektiğini belirten Dağ, “Biz muhtarlık binasında sadece imza atmak için değil, en gencinden en yaşlısına hizmetin en iyisini ve mahalle sorunlarına ve kimsesizlere derman olmak için göreve geldik. Devletimiz var olduğu sürece milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Her birimiz, bir gün geldiğinde kendimizin de yaşlanacağını bilmeli, yaşlılara hürmette asla kusur etmemeliyiz. Çünkü biliyoruz ki bizden sonra gelecek nesillerde bize öyle davranacağını unutmamalıyız. Telefonum halkımıza bu güne kadar olduğu gibi, 24 saat herkese açık” şeklinde konuştu.