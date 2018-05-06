BŞB Başkanı Kafaoğlu’dan ATO’ya ziyaret

Beraberinde AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay’ın yanı sıra Ak Parti ilçe yöneticileriyle birlikte Ayvalık Ticaret Odası’nı ziyaret eden Başkan Kafaoğlu, ATO’nun yeni başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve yönetici arkadaşlarını kutladı.

Büyükçıvgın ve arkadaşlarının Ayvalık ekonomisi için önemli bir görevi üstlendiklerine dikkat çeken Zekai Kafaoğlu, bu ulvi görevde ATO’nun çiçeği burnunda yeni yönetiminin başarılı olmasını diledi.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette konuşan BŞB Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir’in dünyaca ünlü turistik ilçesi Ayvalık’ın alt yapı çalışmaları başta olmak üzere yaz aylarında önemli sorunlarından biri olan sivrisinek ve karasinek gibi uçkunlarla ilgili mücadeleyi başlatacaklarının müjdesini verdi.

Ayvalık’taki yağmur suyu ve atık sular için hazırladıkları projenin ihalesinin 2019 yılında gerçekleşeceğini belirten Kafaoğlu, ATO yönetimine yeni hizmet binası konusunda elinden gelen tüm desteği vereceğinin sözünü verdi.

Ziyarette konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın da, BŞB Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun kendilerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Türkiye’nin incisi, Balıkesir’in birincisi’ olarak nitelenen Ayvalık bu hassasiyetle yaklaşılması gerektiğine inandıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin Ayvalık için yaptığı ve hayata geçirmek için projelendirdiği çalışmalar için teşekkür etti.