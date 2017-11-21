BSMMMO’da ruhsat töreni

BSMMMO Başkanı Metin Yalçın konuşmasında bir serbest muhasebecinin ve mali müşavirin yetişmesinin oldukça meşakkatli sabır ve özveri isteyen bir süreç olduğuna dikkat çekti.

Balıkesir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda (BSMMMO) staj sonrası açılan yeterlilik sınavında başarılı olan muhasebecilere ruhsatları düzenlenen törende verildi. Törende ayrıca Bilgisayarlı Muhasebe Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursunu bitiren 22 kişiye sertifikaları dağıtıldı. Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Metin Yalçın törende yaptığı konuşmada “Her geçen gün daha da büyüyen mesleki ailemizin yeni üyelerine merhaba demek ve ruhsatlarını kendilerine teslim etmek için bu güzel günde bir aradayız. Bugün bir kez daha 3568 Sayılı meslek yasamızda ve ilgili yönetmeliklerde hükümleri belirlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarını başarıyla tamamlayan ve ruhsatını almaya hak kazanan arkadaşlarımızı aramızda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca bugünü değerli kılan bir başka unsur da Odamız bünyesinde gerçekleştirilen Bilgisayarla Muhasebe Yardımcı Eleman Yetiştirme Kurslarını başarıyla tamamlamış arkadaşlarımıza kurs bitirme belgelerini teslim edecek oluşumuz. 1998 yılından beri Odamız TESMER şubesi tarafından yürütülen ve ticari yaşamda muhasebe hizmeti verilmesinde oluşacak açığı gidermek için yardımcı eleman yetiştirmeyi amaçlayan bu kurslarda, kursiyerlerimiz doğrudan mesleğin içinde bulunan uzman eğiticilerden aldıkları 108 saatlik eğitim neticesinde sınava tabi tutulmaktadır. Bu sınavı başarıyla geçmiş arkadaşlarımız da bugün bizlerledir. Hepsini tek tek tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Mali Müşavir olmak Doktor olmaktan daha uzun eğitim gerektiriyor

Bir serbest muhasebecinin ve mali müşavirin yetişmesinin oldukça meşakkatli sabır ve özveri isteyen bir süreç olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın “Mesleğimize girişte gösterilen teveccüh oldukça yüksektir ve bu durum bizleri fazlasıyla mutlu etmektedir. Günümüzde yaklaşık on yılı bulan bir eğitim birikimi neticesinde bu ruhsatlar elde edilmektedir. Lisans eğitimlerinin ardından mesleğin stajyeri olmak için gerekli sınavı kazanan, ardından üç yıl staj yapıp nihayetinde SMMM yeterlilik sınavlarını da başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız ancak SMMM ruhsatına ulaşabilmektedir. Bu haliyle bir Mali Müşavir olmak Tıp Doktoru olmaktan daha uzun süre eğitim ve çabayı gerektirmektedir. Bu uzun ve meşakkatli süreçten başarıyla çıkan arkadaşlarımız; Mehmet Turbil, Merve Güven, Mustafa Gür, Didem Güneş, Serkan Bahçeci, Aslı Keren, Emel Turhan, Mülkü Zafer Yurtan ve Mustafa Dülügül’e olan güvenimizi ve inancımızı bir kez daha tekrarlıyorum. Oda Kurul ve Komiteleri, oda personeli ve meslek camiamız adına bir kez daha kendilerini tebrik ediyor, onları bu zorlu yolculukta yalnız bırakmayan ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum”şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından yeni ruhsat alan muhasebeciler Başkan Yalçın ile birlikte pasta kestiler.