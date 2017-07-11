BSO Başkanı Uğur:

yıl dönümünü, büyük bir üzüntü ve acıyla yad ediyoruz” dedi.

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı İsmail Uğur Srebrenitsa Katliamı nedeniyle yayınladığı mesajında 11 Temmuz 1995 yılında, Birleşmiş Milletler’in “güvenli bölge” ilan ettiği Srebrenitsa’da, Birleşmiş Milletler Koruma Gücü askerlerinin gözleri önünde gerçekleşen Srebrenitsa Katliamı’nın 22. yıl dönümünü, büyük bir üzüntü ve acıyla yâd ettiklerini belirtek “ İnsanlık tarihinin utanç verici hadiselerinden biri olan bu katliamda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Bosna halkına sabırlar diliyoruz. Böylesi insanlık dışı hadiselerin bir daha tekrarlanmaması için bu acı olayda ihmali ve suçu olanların hak ettikleri cezayı almalarını temin etmek gerekir. Bunun yanında insanları birbirine düşüren inanç ve etnik temelli nefreti-ayrılığı körükleyen ideolojilerin yaygınlık kazanmasının önüne geçilmelidir. Srebrenitsa’da yaşanan soykırımı unutturmaya, hafife almaya veya inkâr etmeye yönelik girişimlere asla izin verilmemelidir. Bosna-Hersek’in etnik ve kültürel olarak zengin yapısının muhafazası, yaşanılan onca acıya, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa rağmen, komşularıyla barış ve huzur içinde bir arada yaşama çabası, barışa gölge düşürmeye çalışanlara verilecek en güzel insanlık dersidir. Geleceğe umutla bakabilmek adına acılarımızı unutmadan güven, dostluk ve işbirliğini geliştirmeye çalışmalıyız. Bu vesileyle uluslararası toplumu, Bosna-Hersek’in bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve kurumlar arası entegrasyon çabalarını samimi bir şekilde desteklemeye davet ediyoruz”.