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11 Mayıs 2018 10:09

BTO Başkanı Mustafa Aysel kursiyerlerle bir araya geldi

Burhaniye Ticaret Odası (BTO) Başkanı Mustafa Aysel, 25 girişimcinin katıldığı Uygulamalı Girişimcilik eğitiminin son gününde kursiyerlerle buluştu.

BTO Başkanı Mustafa Aysel kursiyerlerle bir araya geldi

11 Mayıs 2018 10:09


KOSGEB Balıkesir Müdürü Deniz Timurçin, İŞKUR Balıkesir İl Müdürü Nazım Balcı, İŞKUR Edremit Hizmet Merkez Müdürü Nilüfer Karahan ve Eğitmen Yasemin Arslan Güven’e teşekkür eden başkan Aysel, dört gün süren kursun başarı ile sona erdiğini söyledi.


Mustafa Aysel, 2011 yılından itibaren BTO tarafından açılan kurslardan 404 kursiyerin yararlandığını bildirirken, 2018 yılında ise açılacak iki kursa 50 girişimci adayının katılacağını ifade etti. Aysel, “Sizlerin başarısı bizim başarımızdır. Umarım girişimci adayları olarak hepiniz işletmelerinizi kurar, ticari hayatta yerinizi alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.




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