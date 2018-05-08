BTO yönetiminden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı, Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, TOBB Delegeleri Can Gülmezgil, Tolga Tosun ve Meclis üyeleri Ahmet Boyacı, Alper Sargın, Bahadır Çolak, Ozan Tüm, Ozan Akdoğan, Sönmez Bekdemir, Ahmet Edin, Enver Çangal, Adem Yılmaz, Onur Çon, ve Genel Sekreter Serap Özdemir ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bandırma Ticaret Odası’nın yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Oda Başkanı Mehmet Kılkışlı ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, “Başkanlıkta ikinci dönemim. Allah nasip ederse bir 4 yıl daha Bandırma Ticaret Odası yönetim kurulu başkanlığını yürüteceğim. Biz Başkanımıza bağlılığımızı, seçilir seçilmez imzalarımızı göndermiştik. Bugün de yüz yüze tekrar aynı bağlılığımızı göstermek için geldik. İnşallah 14-15 Mayıs gibi genel kurulumuz olacak. Orada Başkanımızı tekrar Başkan seçip onunla birlikte bir 4-5 sene daha beraber hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.