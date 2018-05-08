Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 17:46

BTO yönetiminden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Balıkesir’in Bandırma Ticaret Odası Başkan ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek Bandırma’nın ticari gelişimi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

BTO yönetiminden Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

08 Mayıs 2018 17:46


Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı, Meclis Başkanı Bahadır Çenberci, TOBB Delegeleri Can Gülmezgil, Tolga Tosun ve Meclis üyeleri Ahmet Boyacı, Alper Sargın, Bahadır Çolak, Ozan Tüm, Ozan Akdoğan, Sönmez Bekdemir, Ahmet Edin, Enver Çangal, Adem Yılmaz, Onur Çon, ve Genel Sekreter Serap Özdemir ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.


Ziyarette TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Bandırma Ticaret Odası’nın yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.


Oda Başkanı Mehmet Kılkışlı ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, “Başkanlıkta ikinci dönemim. Allah nasip ederse bir 4 yıl daha Bandırma Ticaret Odası yönetim kurulu başkanlığını yürüteceğim. Biz Başkanımıza bağlılığımızı, seçilir seçilmez imzalarımızı göndermiştik. Bugün de yüz yüze tekrar aynı bağlılığımızı göstermek için geldik. İnşallah 14-15 Mayıs gibi genel kurulumuz olacak. Orada Başkanımızı tekrar Başkan seçip onunla birlikte bir 4-5 sene daha beraber hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
23
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    Hafis Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç