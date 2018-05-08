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08 Mayıs 2018 14:17

BTO’dan Başkan Kafaoğlu’na ziyaret

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Başkanı Rahmi Kula, Meclis Başkanı Okan Telaşeli ve yönetim kurulu üyeleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundular.

BTO’dan Başkan Kafaoğlu’na ziyaret

08 Mayıs 2018 14:17


Nisan ayında yapılan seçimler sonrasında göreve yeni seçilen Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Meclis Başkanı Okan Telaşeli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundular. Başkan Rahmi Kula ziyarette yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Ticaret Odası olarak her zaman Balıkesir için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını, şehrin gelişmesi, büyümesi ve yatırımcının gelmesi adına çalışmalar yürüteceklerini söyleyen Başkan Rahmi Kula oda olarak yapacakları faaliyetleri aktardı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da ziyaretten dolayı teşekkür ederek, ekonomiye katkı sağlayan, istihdam yaratan iş adamlarının önemine vurgu yaparak, “Balıkesir’in daha da ileriye gitmesi sizlerin destekleri ve katkıları ile olacak. Ticaret Odası Balıkesir’in önemli bir sivil toplum kuruluşu. İş adamları olarak sizlerin Balıkesir ile ilgili yapacağı her çalışmaya biz de destek vermeye hazırız, sizlerin yanında olacağız” dedi.




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