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30 Haziran 2017 16:19

BTT A.Ş.’den açıklama

Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.

BTT A.Ş.’den açıklama

30 Haziran 2017 16:19

Ş. tarafından yapılan yazılı açıklamada şehir içi güzergahlarda çalışan bir otobüste yaşanan Suriyeli vatandaşların toplu taşıma aracını ücretsiz kullanmasıyla ilgili olarak sosyal medyada yer alan iddialara cevap verildi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulu bulunan Ş. tarafından, 25 Haziran 2017 tarihinde Balıkesir şehir içi güzergahlarda çalışan bir otobüste yaşanan Suriyeli vatandaşların toplu taşıma aracını ücretsiz kullanmasıyla hakkında sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili bir yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “25 Haziran 2017 tarih 12:10 saatlerinde şehir içi güzergahlarda hizmet veren TOKİ güzergahlı aracımıza (K8-C) bir grup Suriye’li vatandaş binmiştir. Söz konusu araçta akıllı kartları okutulmuştur. Yolculuk sırasında grup, Değirmen Boğazına gitmek istediğini söylemiş sürücümüz tarafından 10 kişilik grup K8-C aracından K8-A’ ya yönlendirilmiştir” görüşlerine yer verildi.




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