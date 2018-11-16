Bu arabadan sağ çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına uçan özel otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Anıl O. idaresindeki 48 LB 014 plakalı özel araç, Altınova Mahallesi'nin sahil kesiminde yer alan Anafartalar Caddesi'ndeki Karakoç Köprüsü'nü geçtikten hemen sonra direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle DSİ'nin sulama kanalına yuvarlandı. Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaran Anıl O. isimli sürücü, kaza yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sabah saatlerinde taburcu edilen genç, başka bir araçla kaza yerine gelerek hurda yığınına dönen otomobilin su kanalından çıkarılmasını endişe içerisinde izledi.

Çevrede toplanan bölge sakinleri ise, “Bu genci Allah korumuş, ters dönen araçtan nasıl sağ çıktı hayret ettik. Kazayı ucuz atlatmış. Çünkü yağmurlar başlamış olsaydı. Bu kanal ağzına kadar suyla dolu olurdu” dediler. Kullanılamaz hale gelen özel otomobil, Altınova Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin nezaretinde bir çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.