Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 14:52

Bu çirkin manzara Erdek’ten

Balıkesir’in turistik ilçesi Erdek’te bulunan piknik alanı çöplüğe döndü.

Bu çirkin manzara Erdek’ten

30 Temmuz 2018 14:52


Erdek-Narlı yolu arasında bulunan mesire yeri, günü birlikçi tatilci ve piknikçiler yüzünden çöplüğe döndü. Maymundere mesire yeri hafta sonu tatilini hem denize girmek, hem de piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, tatilcilerin çöpleri gelişi güzel atmaları pes dedirtti. Daha önce askerî alan olan ve Orman Bölge Müdürlüğüne devredilen bu saha, bölge müdürlüğü tarafından giriş yasaklanmasına rağmen vatandaşlar tarafından piknik alanına çevrildi.


Vatandaşlar çöplüğe dönen piknik alanının temizlenmesini istiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç