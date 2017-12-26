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26 Aralık 2017 08:53

Bu görüntü kutuplarda değil Ege’de çekildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde hafta sonu yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, Kazdağları’nda çekilen görüntüler adeta kutupları hatırlattı.

Bu görüntü kutuplarda değil Ege’de çekildi

26 Aralık 2017 08:53


Keşif Yolcuları grubu bin 200 metre yükseklikteki At Kayası, Buğdaylı mevkiinde gerçekleştirdikleri tırmanışı başarı ile bitirdi. Türkiye Dağcılık Federsayonu (TDF) kış yürüyüş lideri belgesine sahip Buket Şıvka rehberliğinde bin 200 metreye çıkan dağcılar, zorlu bir kar yürüyüşü yaptı. Hafta sona bölgede çekilen görüntüler adeta kutupları andırdı. Ege’nin başlangıcı olan Kazdağları’nda yaşanan dondurucu soğuk ve kar yağışı eşsiz görüntülerin oluşmasına sebep oldu. Adeta hayatın doğduğu Kazdağları Eybek serisinde Mustafa Şıvka, Yıldırım Alp, Ömer Aydemir, Buket Şıvka ve Rıfat Yeni 7 saatlik bir yürüyüş gerçekleştirdi.




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