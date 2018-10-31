Bu ilçede börek kadınların ekmek kapısı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Bosnalı muhacirlerin yaşadığı Küçükköy Mahallesi'nde "Boşnak böreği" yöre kadınlarının yeni gelir kapısı oldu.

UNESCO'nun Kültürel Mirasları kalıcı listesine girmeye hazırlanan Ayvalık'ın hemen her köşede Boşnak böreği satılmaya başlandı. Burada Boşnak kadınlarının evlerinin mutfaklarında açtıkları, Anadolu'da çarşaf böreği olarak da adlandırılan böreğin tadı 6 asırdır hep aynı.

Küçükköy'de 15 yıldan bu yana Boşnak böreği yapan kadınlardan Lale Kısmet, ağabeyi ile birlikte Küçükköy'de yaşadığını, anne ve babasının Yugoslavya dağılmadan önce buraya gelip yerleştiklerini belirtti.

Boşnak böreğinin en önemli özelliğinin elde açılması olduğunu kaydeden yöre diliyle ‘Lala' olarak da anılan Lale Kısmet, “Hamuru hafif tuzlayıp yoğurarak ufak beze haline getiriyoruz. Bu bezeleri zeytin yağı ile yağlayıp, yaklaşık 1 saat bekleterek dinlendiriyoruz. Daha sonra bu hamuru merdane ile çok ince bir halde adeta çarşaf gibi açıyoruz. Sonra da içine kıyma, peynir, patates, ıspanak, patlıcan gibi iç malzemelerini serpiştirerek yerleştiriyoruz. Bu işlemin ardından, her iki tarafından yuvarladığımız böreği, tepsilere yerleştiriyoruz. Daha sonrada bir fırçayla tekrar üstlerine zeytin yağı sürdüğümüz böreğimizi fırına koyup yaklaşık yarım saat pişirdikten sonra da müşterilerimize servis ediyoruz” dedi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te doğan Emina Kısmet ise, Lale Kısmet'e ait tarihi köy meydanında ki “Lala'nın Yeri”adını taşıyan otantik mekânda çalışıyor. Boşnak böreğini ilk kez 10 yaşında küçük bir kız çocuğuyken yaptığını anlatan Emina Kısmet, “Evlendikten sonra da aileme ve çocuklarıma sık sık bu böreği yapar oldum. Bizim ailede herkes bu böreğin tadından vazgeçemiyor. Şimdi ise müşterilerimize bu güzel böreği yapmakta son derece memnunuz. Lale Kısmet'in evde hazırladığı böreği, burada fırında yaklaşık yarım saat pişirip, müşterilerimize sıcak sıcak servis ediyoruz. Müşterilerimiz böreğimizi çok beğeniyor. Severek yiyorlar. Tabiki bu durum bizi de son derece mutlu ediyor. Hem Küçükköy'ümüzü hem de bizim Boşnak kültürümüzü ziyaretçilerimize tanıtmış oluyoruz. Çok mutluyuz” dedi.