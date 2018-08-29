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29 Ağustos 2018 13:12

Bu kahvehane de çaylar odun ateşinde demleniyor

Burhaniye ilçesinde, kırsal Sübeylidere mahallesinde odun ateşinde demlenen çaylar sevildi.

Bu kahvehane de çaylar odun ateşinde demleniyor

29 Ağustos 2018 13:12

Çayının tercih edildiğini anlatan işletmeci Cumhur Saygı, yıllardan beri odun ateşinde çay demlediğini söyledi.


İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Subeylidere Mahallesinde kahvehane işleten Cumhur Saygı’nın odun ateşinde demlediği çay ilgi gördü. Ocakta zeytin odunu kullandığını anlatan Saygı, “ Yıllardan beri odun ateşinde çay demliyoruz. Köylerde herkes odun ateşinde demliyordu. Son zamanlarda çok sayıda kahveci tüp gaz kullanmaya başladı. Ancak, biz odun ateşinde demlemeye devam ediyoruz. Böylelikle hem lezzetli çay yapıyoruz, hem de ucuza mal ediyoruz. Yöremizde zeytin ağacı çok olduğu için ocakta budama sırasında çıkan zeytin odunlarını kullanıyoruz” dedi. Sübeylidere muhtarı Mustafa Demir’de odun ateşinde pişen çayın tadının farklı olduğunu söyledi.




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