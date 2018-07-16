Bu kahvehaneci çayı, limonatayı, ayranı 50 kuruşa satıyor

İlçenin Kavakdibi Caddesinde çay ocağı işleten 48 yaşındaki Uğur Eroğlu, ucuz ve kaliteli servisi ile takdir topladı.

Çay ocağını yeni açmasına karşın müşteri sayısının iyi olduğunu bildiren Uğur Eroğlu, işini severek yaptığını söyledi. Bu fiyatlarla da para kazanıldığını anlatan Eroğlu, ”Kahvehane işletmeciliği baba mesleği. 1992 yılında Niğde’den Burhaniye’ye geldim. O günden beri de çay ocağı işletiyorum. Kavakdibi Caddesine de yeni taşındım. Caddedeki esnaflara servis yapıyorum. Ayrıca, çay ocağımıza gelen konuklarımıza hizmet veriyorum. Şu anda, çay, ayran ve diğer soğuk içecekleri 50 kuruştan satıyorum. Hem ucuz hem de kaliteli hizmet vermeye gayret ediyorum. Bu yüzden de müşteri sayımız iyi” dedi. Çay ocağının müdavimlerinden olan Şinasi Çelik de, ”Uğur kardeşimiz hem ucuz hem de kaliteli hizmet veriyor. Müşterisi çok iyi. Bunun için bizde burayı tercih ediyoruz” dedi.