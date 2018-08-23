Bu kez Malazgirt destanını yazdı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yazdığı şiir marş haline gelen, Afrin Harekâtında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebiyle yazdığı Afrin Marşı ile bir anda Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri haline gelen Şair ve Ses Sanatçısı Abdurrahim Delen, bu kez de Okçular Vakfı tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde 26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt’te düzenlenecek olan "947. Yılında Malazgirt Zaferi’ni Anma Etkinlikleri" programına davet edildi.

Abdurrahman Delen, 15 Temmuz ve Afrin için yazdığı dizelerinin ardından Malazgirt için kaleme aldığı şiirin de marş olarak bestelenebileceğini düşünüyor.

Delen, 81 ilin STK başkanlarıyla, dernek başkanlarının da aralarında bulunduğu Yedirenk Tek Yürek Platformu tarafından davet edildiği Malazgirt’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Bilal Erdoğan’ın da platform yöneticileriyle bir arada olacağını kaydederek, “Böyle bir etkinliğe beni de davet ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikle ilgili bir şiir yazdım. Bu şiiri de Allah nasip ederse orada okuyacağım. Bu şiirin de güzel bir ses getireceğini düşünüyorum. Şimdiden ülkemize ve vatanımıza hayırlı olsun” dedi.

Malazgirt’in kendisi için barışı ifade ettiğini vurgulayan Abdurrahman Delen, “Malazgirt bana göre, ülkemizin kurtuluşunu ifade ediyor. Türk halkına armağan edilmişliği ifade ediyor. Daha da önemlisi Alparslan’ların ve ülkemizin ne kadar özverili olduğunu, canla başla ve bu ülkeyi nasıl kurtardıklarını ifade ediyor. Bu ülkede ve böylesi bir coğrafyada yaşadığımız için de çok mutlu ve gururluyum” diye konuştu.

Anadolu’da yaşayan 80 milyon insanın zaten bir olduğunun altını çizen Abdurrahman Delen, “Bunu biz 15 Temmuz’da da gördük. Bunu biz, ABD’nin bizlere yönelik uyguladığı yaptırımlar karşısında kenetlenmişliğimizle gördük. Biz biriz. Mesela ben Bingöllüyüm. Doğuluyum. Bundan da büyük onur ve gurur duyuyorum. Böylelikle de herkesin bütünleşip, kenetlendiğini görüyorum. Bu yüzden de biz zaten birer Malazgirt’iz. Bizler birer kurtuluşuz. Bu açıdan sıkıntımız yok” dedi.

49 yaşında olduğunu söyleyen Şair-Sanatçı Abdurrahman Delen, “Ben siyasetçi değilim. Ben halk ozanıyım. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın o kadar güzel şeyler yaptığını görüyoruz ki; 2071 yılında da nasip olursa ülkemizin çok başarılı olduğunu göreceğiz. 2023’ü de göreceğiz. Tüm dünyanın bizim üzerimize geldiğini herkes görüyor zaten. Ama biz bu birliğimiz ve bütünlüğümüzle tüm bunların üstesinden gelecek ve bu ülkenin hiçbir zaman yıkılmayacağını herkese göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Abdurrahman Delen’in Malazgirt için yazdığı şiir şöyle;

“Elbisesi kefeniydi Sultan Alparslan’ın, bir Cuma günü önünde diz çöktü Rahman’ın. Ya Rab! dedi galip et zafer olsun İslam’ın. Bin yetmiş bir yılında Malazgirt Ovası’nda, Peygamberimin ordusuydu bu gelen ordu. Türk İslam yurdu yapmak istiyordu bu yurdu. Bu yolda ölmek var dönmek yok diye buyurdu. Bin yetmiş bir yılında Malazgirt Ovası’nda, Türk ordusu tekbirle yeri göğü inletti. Bizans ordusu bir mum gibi eriyip bitti. İmparator Romen Diyojen’i esir etti. Bin yetmiş bir yılında Malazgirt Ovası’nda, bu ordunun imanla kurulmuştu yapısı, Türklere açıldı Anadolu’nun kapısı, hasreti bize verildi bu yurdun tapusu, bin yetmiş bir yılında Malazgirt Ovası’nda.”