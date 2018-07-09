Bu yaz Ayvalık’a yıldız yağacak

Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu’nda 17 Temmuz Salı günü ünlü sanatçı Sibel Can ile başlayacak olan yıldız yağmuru; 22 Temmuz’da ünlü rock grubu Duman, 24 Temmuz’da Şevval Sam, 27 Temmuz’da Candan Erçetin, 28 Temmuz’da Kenan Doğulu, 31 Temmuz’da Sıla, 1 Ağustos’ta Mabel Matiz, 3 Ağustos’ta Göksel ve 7 Ağutos’ta Sertab Erenerk konserleriyle sürecek.

Yaz Konserleri adıyla gerçekleşecek konserlerin biletlerinin Biletix’in yanı sıra Ayvalık Turizm Bürosu, Ayvalık Meydan Gişesi ve Cunda Nilims Atelier’den temin edilebileceği belirtildi.