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09 Temmuz 2018 13:43

Bu yaz Ayvalık’a yıldız yağacak

Türkiye’nin ve dünyanın çekim merkezi olan Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, Temmuz ve Ağustos aylarında dev yıldızları ağırlayacak.

Bu yaz Ayvalık’a yıldız yağacak

09 Temmuz 2018 13:43


Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu’nda 17 Temmuz Salı günü ünlü sanatçı Sibel Can ile başlayacak olan yıldız yağmuru; 22 Temmuz’da ünlü rock grubu Duman, 24 Temmuz’da Şevval Sam, 27 Temmuz’da Candan Erçetin, 28 Temmuz’da Kenan Doğulu, 31 Temmuz’da Sıla, 1 Ağustos’ta Mabel Matiz, 3 Ağustos’ta Göksel ve 7 Ağutos’ta Sertab Erenerk konserleriyle sürecek.


Yaz Konserleri adıyla gerçekleşecek konserlerin biletlerinin Biletix’in yanı sıra Ayvalık Turizm Bürosu, Ayvalık Meydan Gişesi ve Cunda Nilims Atelier’den temin edilebileceği belirtildi.




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