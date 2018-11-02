BUBYO Bisiklet Topluluğu büyük bir etkinliğe öncülük yaptı

BUBYO Bisiklet Kulübünün katıldığı Adramytteion'dan Troas'a Kamplı Bisiklet Turu'na katılan 165 bisikletçi unutulmaz iki gün yaşadı.

Dr.Sabriye Çelik Uğuz, “Bisiklet Turu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Burhaniye Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Ayvacık Belediyesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu (BUBYO), Burhaniye Ticaret Odası gibi kamu kurumlarının destekleriyle yapıldı. Etkinliğe, Balıkesir iline ve Edremit Körfezi'ne ait çeşitli bisiklet dernek, topluluk ve grupları ile birlikte yapıldı. Ülkemizin kültür mirası konusunda kamuoyu farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunmak ve kültürel mirası ön plana çıkarmak, 2018 Troya yılı etkinlikleri kapsamında “Adramytteion'dan Troas'a Kamplı Bisiklet Turu” yapılmıştır. Bisiklet turu, Burhaniye-Ören Mahallesi'nde bulunan Adramytteion Antik Kenti'nde başlayıp, Antandros Ören Yeri ziyareti ile devam ederek Assos Anti Kenti'ne ulaşmıştır. 65 kilometre pedallayan 165 bisikletli ve 35 destek ekibi, kültür yılının kutlanması, Assos Kadırga Koyu'nda devam ederek kamp ateşi eşliğinde bilim-kültür-sanat etkinlikleri gerçekleştirilip bir festival havasında devam etmiştir. Arkeoloji/felsefe/şiir söyleşileri/ müzik dinletisi bisikletlilerin keyifli, heyecanlı ve eşsiz anlar yaşamasını sağlamıştır. Bu yaşanan anların tanığı olan belgesel film çekimi ve fotoğraflar; geleceğe kalan birer izler olarak hafızalarda yer almaya başlamıştır. Assos'da sabah kahvaltısının ardından Adatepe Zeytinyağı Müzesi ziyareti edildikten sonra, Burhaniye- Ören'e dönülmüştür. Tura katılan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. BUBYO Bisiklet Topluluğu olarak böyle bir etkinliğe öncülük yapmaktan mutluyuz” dedi.