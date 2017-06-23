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23 Haziran 2017 09:18

BUBYO geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUSYO) tarafından çalışanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak, kaynaşma ortamı oluşturmak amacıyla iftar yemeği verildi.

BUBYO geleneksel iftar yemeğinde buluştu

23 Haziran 2017 09:18

BUBYO Uygulama Otelinde verilen iftar yemeğine, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, Burhaniye İlçe Müftüsü Hacı Öz, Yüksekokul akademik ve idari personeli ile BUBYO otel çalışanları ve aileleri katıldı.


Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban yaptığı konuşma da, katılanlara teşekkür ederek tüm çalışanların Ramazan ayını kutladı. BUBYO Ailesinin büyük bir aile olduğuna dikkat çeken İlban, “Değerli dostlarım, değerli çalışma arkadaşlarım görüyorum ki BUBYO çok büyük bir aile. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ben eşinizle dostunuzla nice nice Ramazanlara diyor, hepinize saygılar sunuyorum. Bizleri kırmayıp iftarımıza katılan Rektörümüz Prof. Dr. Kerim Özdemir’e, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel’e ve İlçe Müftümüz Hacı Öz’e tüm BUBYO personeli adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.




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