BUBYO öğrencilerine kariyer tüyoları verildi

net'ten Kariyer Tüyoları” isimli etkinlik düzenlendi. Yapılan organizasyona Kariyer.net Takım lideri Bahtiyar Gençero, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İilban, öğretim elemanları ve BUBYO öğrencileri katıldı.

Yoğun ilgi gören seminerde konuşan Bahtiyar Gençero, öğrencilerin kendilerini çok iyi tanımaları gerektiğini anlattı ve sonrasında sahip olduğu özelliklere göre doğru bir CV'nin nasıl oluşturmaları gerektiğini ve mülakatlarda ne gibi zorluklarla karşılaşacaklarını gerek örneklerle gerekte canlandırma yaparak anlattı. Gençero konuşmasında “1999'dan bu yana Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu olan Kariyer.net, iş arama ve işe alım süreçlerinde yeni nesil teknolojilerle, iş arayanlarla işverenleri internet ortamında bir araya getiren bir platformdur. Kariyer.net en önemli kaynağının ‘insan kaynağı' olduğunun bilinciyle hareket eder. Kariyer.net çalışanları olarak bizler tüm Türkiye'de öğrencilerimizin istedikleri kariyeri nasıl elde edebileceklerine yönelik birikimlerimizi onlara aktarmaya çalışıyoruz. İlk kez geldiğim Bubyo'da çok heyecanlı ve motivasyonu yüksek bir kitle ile karşılaştım. Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutan eğitim aldıkları kurumlardır. BUBYO'da bu motivasyonu gördüm. BUBYO'da bu motivasyon ve birliktelik olduğu sürece Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmaya adaydır” dedi. BUBYO Müdürü Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, Bahtiyar Gençero'ya göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti. Müdür İblah, “ Kariyer.net sadece işverenler ile çalışanları buluşturan bir platform olmaktan çok öte aynı zamanda eğitim veren, seminerler düzenleyen ve Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuna hizmet eden bir organizasyondur. Sahip oldukları deneyimleri okulumuz öğrencileriyle paylaştığı için Bahtiyar beye ve onu okumuza getirmek için yüksek efor sarf eden girişimcilik kulübü öğrencilerine teşekkür ederim. Öğrencilerimize verdiğimiz akademik eğitimin yanında onları iş hayatına hazırlamak için seminer ve eğitim programlarına hız kesmeden devam edeceğiz. Üreten, gelişen ve büyüyen bir Türkiye'yi iyi eğitim almış yüksek profilli gençlerle sağlayabileceğimizin farkındayız. Vizyonumuz gereği misyonumuzu, amaç ve hedeflerimizi bir bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi. Etkinlik, teşekkür plaketi takdimi ve tüm katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Ayrıca etkinliğe katılan tüm öğrencilere katılım belgeleri verildi.