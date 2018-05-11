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11 Mayıs 2018 12:28

BUBYO Uygulama Oteli Körfez Bölgesi organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Eğitim ve Uygulama Tesisi Körfezin önde gelen organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

BUBYO Uygulama Oteli Körfez Bölgesi organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor

11 Mayıs 2018 12:28

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölümü öğrencilerinin organize ettiği ulusal öğrenci kongresiyle başlayan maraton sırasıyla İMO’nun gerçekleştirdiği Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalıştayı, GMKA’nın gerçekleştirdiği Start up Weekend organizasyonlarla devam ederek özel bir boya firmasının körfez temsilcileriyle bir araya gelerek yaptığı toplantıyla son buldu.


Turizm sezonunun kısır olduğu bu dönemde misafirlerine sundukları hizmet kalitesinden taviz vermeyen BUBYO Uygulama Oteli personelleri yoğun geçen dönemin ardından sezon hazırlıklarına devam etti. Bu süreçte personelinin daima yanında olan BUBYO Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, “Körfez bölgesinde bu tip organizasyonları daha öncede gerçekleştirdik. Geçmişteki tecrübelerimiz ve BUBYO’nun yaygın etkisini artırma isteğimiz bu gün bu organizasyonlara ev sahipliği yapabilmemiz noktasında oldukça önemliydi. İlk günkü fiyat garantisi, hizmet kalitesi sloganımızdan bu gün taviz vermeden devam edebildiğimiz için emeği geçen tüm personelimi canı gönülden tebrik ediyorum. Çalışan stajyer öğrencilerimizin de sektöre gitmeden önce bu denli organizasyonlarda tecrübe kazanmaları en önemli mutluluğumuz. Ayrıca bizi tercih eden tüm misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. BUBYO Ruhunu Yaşatmaya ve BUBYO’nun hem sektörde hem de eğitim alanında ilerlemesine hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.




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