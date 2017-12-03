BUBYO’da girişimcilik konferansı

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(BUBYO) Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen ‘Başarıya Adım Adım’ etkinliğine, panelist olarak; Türkiye’nin genç girişimcilerinden 4B Mühendislik CEO’su Eray Erten ile yeni dönemde albüm hazırlığı yapan ve Yıldız Tilbe, Hakan Altun gibi sanatçıların vokalistliğini yapan Erhan Özçelik katıldı. BUBYO öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konferansta, CEO Erten; 4B Mühendislikle ürettikleri 3D printer ve scannerlar ile globalleşen dünya pazarına nasıl giriş yaptıklarını ve pazarda nasıl tutunduklarını anlatan mizansenlerle dolu hikayesini paylaştı.

Kendisine ilham kaynağı olan Ulu Önder M. Kemal Atatürk’ün ‘Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız var. Çalışkan Olmak.’ sözüyle yola başladığını aktaran Erten, projesini Amerika Birleşik Devletlerinde tanıttıktan sonra ’Kickstarter’ adındaki internet sayfasına koyup bağışlar toplayarak başlattığını ve 3D yazıcıların Amerika ve Avrupa ülkelerinde gördüğü ilgi ile Türkiye’de de birçok TV programı, şirket ve ünlü isimle çalıştığını katılımcılara aktardı. Erhan Özçelik’in şarkılarıyla coşturduğu etkinliğin sonunda, konuşmacılara teşekkür eden Müdür Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, BUBYO’dan genç girişimcilerin çıkacağına inandığı ve BUBYO ruhunun sektörel olarak da yaşatılacağını ifade ederek, katılımcılara BUBYO atkıları, plaket ve çiçek takdim etti.