BUBYO’da mezuniyet coşkusu yaşandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, BUBYO Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, Burhaniye Protokol Üyeleri, Körfez Meslek Yüksekokulu Müdürleri, BUBYO Akademik ve İdari Personeli ve öğrenciler, aileleri ile yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Tören, BUBYO Halk Oyunları ekibinin gösterisinden sonra BUBYO’yu birincilikle bitiren Bankacılık ve Finans Öğrencisi Ebru Balkan’ın Yüksekokul mezunları adına konuşması ile başladı ve protokol konuşmaları ile devam etti. BUBYO Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın konuşması öğrencileri tarafından büyük coşku ile karşılandı. Profesyonel iş hayatına geçişte, sektörde de BUBYO ruhunu yaşatabilmenin altını çizen Müdür İlban, “Bu kıymetli ailenin oluşmasında büyük emeği geçen velilere, BUBYO’nun tüm projelerinde desteklerini esirgemeyen yerel yönetime ve Balıkesir Üniversitesi yönetimine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz ne kadar büyük bir ailenin ferdi olduklarını hiçbir zaman unutmasınlar. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi. Protokol konuşmalarından sonra dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edilerek, kep törenine geçildi. Öğrencilerin “Biz Diplomalı Garson Değil, BUBYO’nun Yetiştirdiği Turizmcileriz” yazılı pankartı büyük alkış aldı. Kep töreninden sonra eğlenmeyi ihmal etmeyen BUBYO’lular bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.