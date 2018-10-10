BUBYO'da oryantasyon toplantısı

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda bu yıl kayıt yaptıran 1.sınıf öğrencilerine oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, toplantının açılış konuşmasında bu tür organizasyonların yeni kayıt olan öğrencilerin okula aidiyet hissetmelerinde önemli olduğunu söyledi.

Okulun toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Müdür İlban, “2018/2019 Eğitim Öğretim dönemi hepimize hayırlı olsun. Okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizi tebrik ediyor okulumuza hoş geldiniz diyorum. Büyüyen BUBYO ailesine sizler yeni fertler olarak katıldınız. BUBYO bilimde, sanatta ve sporda her zaman önde olmak için çalışan bir kurum. BUBYO'da sadece akademik eğitim almayacaksınız. Yıl içinde Burhaniye Halk Eğitim Merkezimizle birlikte 15 civarında kursu önceki yıllarda olduğu gibi yine açacağız. Ayrıca kulüplerimiz ve topluluklarımız faaliyetlerine devam ediyor. Sizden gelen talepler doğrultusunda her zaman daha iyisini yapmaya gayret göstereceğiz. Bunu akademik personel, idari personel ve sizlerle birlikte başaracağımıza inancım tamdır. Birlikte daha güçlüyüz. BUBYO ruhunu hep birlikte yaşatacağız” dedi. Toplantıda Araş. Gör. Tahsin Liceli tarafından Balıkesir Üniversitesi ile ilgili genel bir sunum yapıldıktan sonra Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muammer Bezirgan tarafından öğrencilere yüksekokul, bölümler ve öğrenci işleri ile ilgili bilgiler verildi. Sonrasında ise, Farabi koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabriye Çelik Uğuz, Erasmus koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Yıldırım ve son olarak BUBYO Topluluk ve Kulüpler sorumlusu Ögr. Gör. Ayşegül Yıldırım Kutbay tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı.