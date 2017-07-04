Buğday hasadı tepkilerle başladı

Gümrük Bakanlığı’nın hububat ürünlerinde gümrük vergilerini düşürmesinin ardından tüccarların buğday fiyatında kilo başına 150 kuruşlara varan indirime gittiğini ifade eden çiftçiler, hasat mevsimi öncesinde bu uygulamadan bir an önce dönülmesini istedi.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, "Bölgemizde hasat mevsimine başladık. Verimlerimiz güzel, fakat son günlerde Gümrük Bakanlığı’nın açıkladığı hububat ve buğdaydaki gümrük vergilerinin düşürülmesi piyasayı çok olumsuz etkiledi. Bir hafta içerisinde 100-150 kuruşa varan fiyat düşüşleri var. Çiftçimiz çok mağdur" dedi.

"TMO müdahale etmeli"

Üretici İbrahim Kocabaş, düşen buğday fiyatlarına TMO’nun müdahale ederek çiftçiyi düşük fiyat veren tüccarın eline terk etmemesi gerektiğini ifade ederek, "Buydağ fiyatları şu bir hafta içinde 80-100 kuruş aşağı düştü. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin derhal bir fiyat açıklayarak tüccarların elinden bizi kurtarması lazım. Saman fiyatları yüksek, köylümüzü etkiliyor. Burada müdahale edilmesi gereken buğday fiyatıdır" dedi.

Üretici Ahmet Durmaz ise, "Bu sene buğday fiyatlarının ani düşüşü çiftçimizi çok mağdur etti. İlgililerin bir an önce buna el atıp buğday fiyatlarını yuklarıya çekmelerini bekliyoruz. Mazot, parça fiyatları, bakım masrafları pahalı. Bir an evvel Toprak Mahsulleri Ofisi duruma el koymalıdır." şeklinde konuştu.