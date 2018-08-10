Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 14:23

Bulak: “Lige iyi başlamak istiyoruz”

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, ligin ilk haftasında Altınordu ile oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Bulak: “Lige iyi başlamak istiyoruz”

10 Ağustos 2018 14:23


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok’ta Teknik Direktör Giray Bulak, ligin ilk haftasında oynayacakları Altınordu karşılaşması öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüp tesislerinde medya mensupları ile bir araya gelen Bulak, birbirini iyi tanıyan ve aynı özellikteki iki takımın karşı karşıya geleceğini, alacakları galibiyetle lige iyi başlamak istediklerini söyledi.


Kulüplerin transfer için çok para harcamasının çok güçlenmek manasına gelmediğini belirten deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Bu sezon ligde çok güçlenen ve güçlendiğini zanneden takımlar. Çok para harcamak demek çok güçlenmek demek değil. Biz Avrupa takımlarının yapmış olduğu bir politika izlemiş olduk bu transfer yasağıyla birlikte. Biliyorsunuz Avrupa’da genelde takımlar 1-2 transfer yapar, 2-3 oyuncu satar, iskeleti bozmadan devam eder ama Türkiye’de maalesef Süper Lig de dahil 10-15 oyuncu geliyor, 10-15 oyuncu gidiyor. Bunu biz Balıkesirspor olarak tersine çevirdik. Hiç transfer yapmayarak, bir oyuncu hariç tüm oyuncuları elimizde tutarak iyi bir iş başardık. Birbirini tanıyan uyumlu bir ekibiz. Dolayısıyla bunun bize sahada avantajları olacaktır. Şimdi aynı görüntüdeki bir rakiple oynayacağız. İki birbirini çok iyi tanıyan takım bu hafta karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçı yaptık, bizi 2-1 yendiler ama çok onlara takılmıyoruz. Zor bir maç oynayacağımızı biliyoruz. İki takım da birbirini yenebilir ama biz kazanmak için mücadele edeceğiz. Lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Oyuncularımız da bunun bilincinde. İnşallah yönetimle, basınla, taraftarla Akhisar’da olacağız ve kazanıp geleceğiz."



“Taraftar bizim için önemli bir güç”


Taraftarların kulüpler için önemli bir güç olduğunu söyleyen Bulak, "Onlar bizim 12 numaramız. Onlarla daha güçlüyüz. Taraftarlar kulüplerde artık 12 numara olarak lanse ediliyor. Dolayısıyla 12’nci oyuncu. Bizim taraftarımızın hedef koyduğumuzda neleri yapabileceğini biliyoruz. O yüzden taraftarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Türkiye’nin önemli taraftar topluluklarından birisi. Hiçbir zaman olaylara sebebiyet vermeyen, takımının yanında olan bir taraftar grubumuz var. Ligde hedefimiz bellidir. Dolayısıyla o hedefi yakalamak için her türlü hamleyi yapacağız ama ’şu puanı yakalarız’ diyerek oyuncuyu yormamak lazım. Çünkü büyük hedefler oyuncuyu bir parça strese sokar” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç