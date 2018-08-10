Bulak: “Lige iyi başlamak istiyoruz”

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok’ta Teknik Direktör Giray Bulak, ligin ilk haftasında oynayacakları Altınordu karşılaşması öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüp tesislerinde medya mensupları ile bir araya gelen Bulak, birbirini iyi tanıyan ve aynı özellikteki iki takımın karşı karşıya geleceğini, alacakları galibiyetle lige iyi başlamak istediklerini söyledi.

Kulüplerin transfer için çok para harcamasının çok güçlenmek manasına gelmediğini belirten deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sezon ligde çok güçlenen ve güçlendiğini zanneden takımlar. Çok para harcamak demek çok güçlenmek demek değil. Biz Avrupa takımlarının yapmış olduğu bir politika izlemiş olduk bu transfer yasağıyla birlikte. Biliyorsunuz Avrupa’da genelde takımlar 1-2 transfer yapar, 2-3 oyuncu satar, iskeleti bozmadan devam eder ama Türkiye’de maalesef Süper Lig de dahil 10-15 oyuncu geliyor, 10-15 oyuncu gidiyor. Bunu biz Balıkesirspor olarak tersine çevirdik. Hiç transfer yapmayarak, bir oyuncu hariç tüm oyuncuları elimizde tutarak iyi bir iş başardık. Birbirini tanıyan uyumlu bir ekibiz. Dolayısıyla bunun bize sahada avantajları olacaktır. Şimdi aynı görüntüdeki bir rakiple oynayacağız. İki birbirini çok iyi tanıyan takım bu hafta karşı karşıya gelecek. Hazırlık maçı yaptık, bizi 2-1 yendiler ama çok onlara takılmıyoruz. Zor bir maç oynayacağımızı biliyoruz. İki takım da birbirini yenebilir ama biz kazanmak için mücadele edeceğiz. Lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Oyuncularımız da bunun bilincinde. İnşallah yönetimle, basınla, taraftarla Akhisar’da olacağız ve kazanıp geleceğiz."

“Taraftar bizim için önemli bir güç”

Taraftarların kulüpler için önemli bir güç olduğunu söyleyen Bulak, "Onlar bizim 12 numaramız. Onlarla daha güçlüyüz. Taraftarlar kulüplerde artık 12 numara olarak lanse ediliyor. Dolayısıyla 12’nci oyuncu. Bizim taraftarımızın hedef koyduğumuzda neleri yapabileceğini biliyoruz. O yüzden taraftarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Türkiye’nin önemli taraftar topluluklarından birisi. Hiçbir zaman olaylara sebebiyet vermeyen, takımının yanında olan bir taraftar grubumuz var. Ligde hedefimiz bellidir. Dolayısıyla o hedefi yakalamak için her türlü hamleyi yapacağız ama ’şu puanı yakalarız’ diyerek oyuncuyu yormamak lazım. Çünkü büyük hedefler oyuncuyu bir parça strese sokar” şeklinde konuştu.