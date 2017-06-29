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29 Haziran 2017 13:08

Burcu, bütün kıtalara ihracat yapıyor

57 farklı ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile ’En çok ülkeye ihracat yapan firma’ ödülüne layık görülen Burcu Gıda, yeni pazarlara girerek Burcu markasını tüm kıtalara yaydı.

Burcu, bütün kıtalara ihracat yapıyor

29 Haziran 2017 13:08

Burcu Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Bahadır, yurt dışında kalıcı olmak için hamleler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, yeni fabrika yatırımı ile de üretimi güçlendirdiklerini açıkladı.


Türkiye’nin ürettiği meyve sebzeleri dünyanın dört bir tarafına ihraç ederek Türkiye’ye döviz kazandıran Balıkesir merkezli Burcu Gıda, ihracat ağını tüm kıtalara yaydı. 400’ün üzerinde ürün çeşitliliği bulunan Burcu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Bahadır, "İhracatı bütün kıtalara yapar pozisyona geldik. 2015 yılında en çok ülkeye ihracat yapan firma ödülü almıştık. Yurt dışında biraz da kalıcı olmak için devredeyiz. En son Tayland’ta bir fuara katıldık. 2 bayilik aldık bu fuarda. Asya’da Makro marketler var bunlar 15 bin market ile sektörde yer alıyorlar. Bunlar tek başına tüm Asya kıtasına hakimler. O tarafı oturttuğumuzda Avrupa’da zaten varız. Burcu markasının ağını geliştiriyoruz" dedi.


Gıda sektörünün hammadde anlamında sektörel sorunlar yaşadığına dikkat çeken Bahadır, "Çiftçilerin finansal anlamda sıkıntıları var. Kendi sözleşmeli çiftçimizi korumak istiyoruz. Gübre, ilaç, icar ücretlerini veriyoruz, sezon başlamadan da çiftçiye yüzde 30 ödeme yapıyoruz. Üretici firmalar olarak çiftçiye destek olmak zorundayız. Bilindiği gibi Burhaniye merkezli bir firmayız. Balıkesir tarım şehri olarak geçiyor. Eskiden Burhaniye’den 30 bin ton domates alırken bugün 5 bin ton alamıyoruz. Balıkesir’de ki fabrikadan ümidimiz var. Ovaköy’de bulunan fabrikayı 2020 yılına kadar kiraladık. Oradaki çiftçi de bundan mutlu oldu. Balıkesir merkezde yüzde 25 civarında domates ekimi arttı. Önümüzdeki yıl bunu yüzde 50’nin üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Merkez, Bigadiç, İvrindi gibi ilçelerde üretimin artacağını hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek yeni fabrika yatırımını kısa süre tamamladıklarını anlatan Müjdat Bahadır, fabrikanın açılışını da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağını kaydetti. Bahadır sözlerini şöyle tamamladı: "Bergama’da fabrikanın açılışı için Sayın Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Fabrika bitti ve 15 Haziran’da bize teslim edildi. Temmuz’un üçüncü haftası gibi Cumhurbaşkanımızın katılımı ile fabrikayı açacağız. Normalde bu yatırımı bekletiyorduk, Cumhurbaşkanımız ‘Durmayın’ diye çağrıda bulundu yatırımcılara, bizde yatırıma hız verdik. İki tanesi Balıkesir’de, biri Yenice’de, Bergama’da ve Ovaköy’de olmak üzere 5 fabrikamız aktif çalışıyor olacak. Toplam istihdam da bini aşacak"




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