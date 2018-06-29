Burhaniye 1 Temmuz kutlamalarına hazırlanıyor

İskele Mahallesi Yat Limanı’nda 1 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek kutlamalar, saat 18.30’da başlayacak. Protokol üyeleri ve vatandaşların tören alanına gidiş gelişleri için, Belediye Hizmet Binası önünden saat 18.00’da otobüs kaldırılacak.

Burhaniye’de her yıl geleneksel olarak kutlanan 1 Temmuz Denizcilik Bayramı, bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Tertip Komitesi Başkanı Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Ertuğran ve Belediye Başkanı Necdet Uysal tarafından Türk Deniz Şehitleri anısına İskele Yat Limanı’ndan denize çelenk bırakılması ile başlayacak program, Başkan Necdet Uysal’ın günün anlam ve önemine dair yapacağı konuşmayla devam edecek. Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilecek gösterilerin ardından; 8-14 yaş grubu küçükler 50 metre serbest stil yüzme, büyükler 100 metre serbest stil yüzme, denizde ördek yakalama ve yağlı direkte bayrak kapma yarışları yapılacak.

Etkinlikler kapsamında, liman içinde su altı deniz temizliği sırasında çıkartılan atıklar da sergilenecek. Doğa ve çevrenin, insan faktörüyle kirlenmesine farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak sergide, su altından çıkan malzemelerin doğada geri dönüşüm sürelerini belirten pankartlar da vatandaşların dikkatine sunulacak.

Yarışmalara katılmak isteyen vatandaşların kimlikleri ile birlikte kayıtlarını saat 17.00-18.00 saatleri arasında görevli hakem kuruluna yaptırmaları gerekiyor. Kayıt yaptırmayanlar, yarışmalara katılma hakkını kaybediyor.