Burhaniye aromatik ve tıbbi bitkiler merkezi olacak

114 dönümlük iki ana parsel üzerinde konuşlandırılan merkezde, tüm tıbbi ve aromatik bitkiler, farklı ağaç fide ve fidanları ile organik gübre çeşitleri akademisyenler nezaretinde üretiliyor.

Yapımı son aşamada olan Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi’nin ana binasında ise çiftçilere verilecek olan eğitim çalışmalarının yanı sıra, doku kültürü laboratuvarı ve tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarı hizmet verecek. 1 müdür, 4 ziraat mühendisi, 1 tekniker ve 20 işçinin görev yaptığı merkezde, yakın zamanda akademik kariyeri olan 2 biyolog, 1 eczacı ve 1 biyokimyacı da göreve başlayacak. Çiftçilerin daha bilinçli üretim yapmaları ve kaliteli ürünler elde ederek ürünlerini daha fazla fiyatla satmalarını sağlamayı hedefleyen Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi’nde oluşturulan tarlalarda ekilen lavanta, ekinezya ve tıbbi nanelerin ilk hasadı, düzenlenen törenle yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Ayvalık İlçe Teşkilatı Başkanı Hakan Kayaalp, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, akademisyenler ve üreticilerin katıldığı tören öncesinde tesiste gezi ve inceleme yapıldı. Daha sonra, tesisin ana binasında konuşmalar gerçekleştirilerek çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, “2015 yılının Ekim ayında burada Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezimizi ihdas ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla, çiftçimizi, üreticimizi desteklemek adına böyle bir merkezi kurduk. Toplamda 114 dönüm olmak üzere 2 ana parselde çalışmamızı yürütüyoruz. Parselimizin birinde ağırlıklı olarak tıbbi ve aromatik bitkiler, tarla bitkileri ve idare binamız bulunuyor. Yapımı tamamlanan idare binamızda doku kültürü laboratuvarımız ve tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarımız bulunacak” dedi.

Hasat öncesi davetlilere hitap eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ise, çiftçilere katma değeri daha yüksek ürünler ürettirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sadece yol, su ve kanalizasyon hizmetleri ile uğraşmadığını söyleyen Başkan Uğur, “Her konuda büyük şehrin bir uğraşı, bir emeği var. Çiftçi Eğitim ve Üretim Merkezi, bize Burhaniye Börezli Mahallemizden intikal eden bir yer. Biz, çiftçimize katma değeri daha yüksek ürünler ürettirebilmeyi istiyoruz. Daha çok para kazansınlar istiyoruz. Bu merkezimizdeki çalışmalar, Balıkesir’de ve Türkiye’de örnek olacak. Bunları inşallah yapacağız. Bunların yanında 600 dönüm araziyi verimli olarak yönetirken, bir taraftan da zeytin sineği ile mücadele ediyoruz. Yine uçakları tuttuk. 2017-2018 sezonu için ilaçlarımızı hazırladık ve 5 uçağı tuttuk. Tarım il ve ilçe müdürlüklerimizle birlikte zeytin sineği sayımlarını yapıp, gerekli ilaçlamayı gerçekleştireceğiz. Zeytin sineğinin bir numaralı düşmanının incir ağacı olduğunu öğrendim ve incir fidanlarını da yetiştiriyoruz. Bizim kullandığımız ilaçlar, zeytine zarar vermeyecek türden ama hiç kullanmasak daha iyi. İstiyoruz ki, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran’ın zeytinyağı hep dünyanın en iyi yağı olarak kalsın” diye konuştu.

Burhaniye Stevia Derneği Başkanı Selahattin Güvenç de, "Tıbbi aromatik bitki üretimine biz 10 yıl önce başladık. Büyükşehir Belediyesi bu arada bize destek verdi. Şimdi Büyükşehir Belediyesi’nin burada çiftçi eğitim merkezi ve fide üretim merkezi kurarak, Balıkesir’in tüm ilçelerdeki çiftçilerin gelir seviyesini yükselteceği ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı için çok mutluyuz” dedi.

Çiftçi Eğitim Merkezi’nde çalışan Necla Özüak, Fatma Çetinkaya ve Fatma Kocakurt da, çiftçilere faydalı olmanın ve evlerine ekmek götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.