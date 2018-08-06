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06 Ağustos 2018 12:55

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal:

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Türk gençlerine seslenerek, “Geldiğiniz toprakları unutmayın.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal:

06 Ağustos 2018 12:55

Kültürünüzü ve ata oyunlarınızı öğrenin, öğretin” mesajı verdi.


Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi, Romanya’da yaşayan Türk gençlerine Türk kültürü ve Türk Halk Oyunları ile ilgili eğitim vermek üzere Bükreş’e davet edildi. Gençlik Merkezi’nin yurt içi ve yurt dışındaki başarılı faaliyetlerini takip eden Romanya Demokrat Türk Birliği (RDTB) yetkilileri, Folklor Eğitim Kampı’nda eğitim vermek üzere Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi’ni seçti.


Gençlik Merkezi Müdürü Ayfer Arıcan, beraberinde iki eğitmeniyle birlikte RDTB tarafından 12-18 Ağustos tarihleri arasında Başkent Bükreş’te düzenlenecek Folklor Eğitim Kampı-Türklerin Gelenekleri konulu eğitim, çalışma ve etkinlik toplantısına katılmak üzere Romanya’ya gidecek. Kampta, Romanya’da yaşayan 50 Türk gencine Türk kültürü ve Türk halk oyunlarıyla ilgili eğitim verilecek.


Başkan Necdet Uysal, bu anlamlı görev için Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi’nin uygun görülmesinin ilçemiz ve ülkemiz adına kendisine büyük onur verdiğini söyledi. Gençlik Merkezi’nin yıllardır süren başarılı çalışmalarının takdir topladığını vurgulayan Uysal, başta Ayfer Arıcan olmak üzere emek veren herkese teşekkür etti. Romanya ziyareti öncesi kendilerine başarılar dileyen Uysal, Gençlik Merkezi’mizin her zaman her yerde olduğu gibi Bükreş’te de bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphe duymadığını da sözlerine ekledi.




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