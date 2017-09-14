Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 13:07

Burhaniye Belediyesi Antalya Yöreks Fuarına katıldı

Edremit Körfezi’nin en büyük zeytin üreticilerinden bir tanesi olan Burhaniye Belediyesi, kendi adı ile satışa sunduğu zeytinyağlarını, Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarında görücüye çıkardı.

Burhaniye Belediyesi Antalya Yöreks Fuarına katıldı

14 Eylül 2017 13:07

Zeytinyağlarının yanı sıra Burhaniye’yi tanıtıcı broşür, CD ve benzeri ürünlerin de dağıtımını yapan Burhaniye Belediyesi elemanları, fuarın ilk gününde katılımcının yoğun olduğunu belirttiler. Büyükşehir yasası ile birlikte Köy Muhtarlıklarından Burhaniye Belediyesine geçen zeytinliklerden elde edilen zeytinyağlarını markalaştıran Burhaniye Belediyesi, ambalajlı zeytinyağlarının fuarda tanıtımını ve satışını yapıyor. Belediye güvencesi ile “Sofralarınıza Sızıyoruz” sloganıyla yola çıkan Burhaniye Belediyesi, 13-17 Eylül 2017 tarihleri arasında 5 gün sürecek Yöresel Ürünler Fuarında boy gösterecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç