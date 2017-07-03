Burhaniye Belediyesi araç filosuna 3 yılda 20 araç ekledi

Burhaniye Belediyesi daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 3 yıl içerisinde, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla araç filosunu yeni takviyeler ile güçlendiriyor. Hizmet Kalitesini arttırmayı ve Burhaniye halkına daha iyi hizmet sunmayı ilke edinen Burhaniye Belediyesi 3 yılda araç filosuna eklediği 20 araçla standartlarını yükseltiyor. Necdet Uysal’ın göreve geldiği günden itibaren araç filosuna 6 adet kamyonet, 1 adet 62 SS kazıcı yükleyici iş makinesi, 2 adet motosiklet belediye öz kaynakları ile alındı. Başkan Uysal’ın özel girişimleri ve bağlantıları ile de 3 adet çöp kamyonu, 1 adet damperli kamyon, 3 adet ambulans, 1 adet Cenaze Nakil Aracı, 2 adet otobüs ve 1 adet sepetli iş platform üst yapılı kamyonet olmak üzere toplamda 11 araç belediye kasasını zora sokmadan hibe yolu ile belediye araç filosuna eklendi. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Burhaniye’ye daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için araç filomuzu yenileyerek güçlendirmeye devam ediyoruz diyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Burhaniye Belediyesi olarak değişen ve gelişen teknolojiyi yakından takip ederek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Mevcut araç filomuza eklediğimiz yeni 20 araç ile daha verimli bir hizmet verebiliyoruz. Vatandaşlarımıza her kanattan hizmet sunabilmek gayesi ile hizmet filomuzu verimli hale getirmeye, tazelemeye ve yenilemeye devam edeceğiz’’ dedi.