Burhaniye Belediyesi aydınlatma çalışmalarına devam ediyor

Bu kapsamda Burhaniye’ye değer katan çalışmaları her geçen gün artırma hedefinde olan Belediye Başkanı Necdet Uysal yeni yapılan park ve sokak düzenlemelerine aydınlatma çalışmalarını aksatmadan yürütüyor. Son olarak tarihi Hanay Cami yanında ve Bahçelievler Mahallesi Koç Kent arkasında belediye tarafından yapılan parklar, Bahçelievler Mahallesi pazaryeri alanı yeni yapılan aydınlatmalar ile ışıl ışıl bir görünüme kavuştular.

Sokak ve cadde bazında aydınlatmaların her geçen gün fazlalaştırıldığını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Söz verdiğimiz gibi her mahallemizde aydınlatma sistemlerimizi çoğaltmaya devam ediyoruz. Parklarımızda yaptığımız led aydınlatmalar ile şık bir görüntü elde ettiğimiz gibi sokaklarımızı da karanlıktan kurtarıyoruz. Yine pazaryerlerimizde güvenlik amacıyla aydınlatmalarımızı arttırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar parklarımız hariç Burhaniye Merkezinde, İskele, Ören, Cumhuriyet Mahallelerimizin cadde ve sokaklarında yeni aydınlatma sistemleri yaptık. Ve her mahallemizde yürüttüğümüz parklarımızda da aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.